Garlasco lo sfogo di Rita Poggi | Siamo disgustati le televisioni stanno infangando Chiara E lei non può difendersi

Garlasco si stringe nel dolore e nella rabbia, mentre le trasmissioni televisive continuano a gettare fango sulla memoria di Chiara Poggi. Rita Poggi, madre della giovane vittima, esplode di fronte alle ingiuste accuse e alle speculazioni che infangano il ricordo di sua figlia. È ora di fare chiarezza, perché la verità merita rispetto e giustizia. La voce di chi non si arrende deve risuonare forte e chiara.

“ Siamo disgustati dalle affermazioni fatte in questi giorni dalle varie trasmissioni televisive. Si continua a infangare la memoria di nostra figlia. È veramente disgustoso”. Rita Poggi, la madre di Chiara, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007, ha usato parole durissime per commentare le speculazioni intorno al caso. “Nostra figlia era una ragazza pulita, semplice. Non aveva segreti e non aveva amanti. Ho sentito anche quello ieri sera. Non aveva due telefoni. Quello che è grave è che si fanno illazioni su una ragazza che non può difendersi ”. Dal “popolo bue” ai sentimenti per Chiara Poggi: le intercettazioni inedite di Andrea Sempio Nelle stesse ore, gli avvocati della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno pubblicando una nota dello stesso tono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it