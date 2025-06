Garlasco legali famiglia Poggi | Basta insinuazioni e ricostruzioni da romanzo

La famiglia Poggi, già segnata da una tragedia, si trova ora al centro di un turbinio di insinuazioni e ricostruzioni che sembrano più un romanzo che la realtà. Con l'era dei social media, la verità spesso si perde nel frastuono delle fake news. I legali denunciano: basta! È tempo di proteggere la dignità di Chiara e la memoria di un dolore incolmabile. Una chiamata alla responsabilità per tutti noi.

(Adnkronos) – "La famiglia Poggi è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno l'amata Chiara. Ieri sera la trasmissione le Iene ha addirittura adombrato una presunta relazione sentimentale di Chiara con un 'uomo adulto', utilizzando a tal fine le risalenti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, legali famiglia Poggi: “Basta insinuazioni e ricostruzioni da romanzo”

Garlasco, Andrea Sempio non si presenta in aula per un "cavillo" | La strategia dei legali - Garlasco Andrea Sempio non si presenta in aula, frenato da un cavillo legale. La strategia dei suoi avvocati impedisce l’interrogatorio, mentre il nuovo indagato sceglie di non incontrare i pm durante gli interrogatori incrociati con Alberto Stasi e Marco Poggi, alimentando ancora di più il giallo sulla vicenda e le tensioni nel caso.

All'inizio il medico legale aveva stabilito l'orario del decesso tra le 10 e le 13 circa. Quindi #Sempio, quando fu interrogato,aveva questa informazione. L'orario fu cambiato in occasione del processo contro #Stasi perché era l'unico periodo in cui non aveva l'ali Tweet live su X

? Delitto di Garlasco, i legali di Stasi: “No ad altri prelievi di Dna”. Ma più analisi sull’impronta 33 “densa e carica di materiale biologico” http://dlvr.it/TL7xgg #DelittoDiGarlasco #AlbertoStasi #GiadaBocellari #ChiaraPoggi #Dna Tweet live su X

