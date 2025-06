Garlasco le parole di Andrea Sempio mai ascoltate e il memoriale sui riti satanici al Santuario delle Bozzole

Garlasco, un caso che continua a suscitare interrogativi e misteri. Le parole di Andrea Sempio, mai ascoltate prima d'ora, riaccendono il dibattito su una giustizia che sembra ancora lontana. Nel contesto di una societĂ sempre piĂą interessata ai crimini irrisolti e ai riti occulti, la ricerca della veritĂ diventa un viaggio affascinante. Cosa si cela davvero dietro le ombre del santuario delle Bozzole? Scoprilo con noi.

« Mi hanno fatto domande che io ho capito perchĂ© me le facevano. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia». A parlare è Andrea Sempio, è l’inizio del 2017 e lui sa di essere indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Eppure questa è una delle tante intercettazioni ambientali che sono state trascritte scorrettamente o non sono state trascritte nella prima inchiesta che ha messo sotto accusa l’amico di Marco Poggi. Mentre per il suo Dna da confrontare con quello della vittima i carabinieri sono andati a scovarlo in un luogo che è tornato di recente d’attualitĂ . La Madonna della Bozzola. 🔗 Leggi su Open.online