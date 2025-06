Garlasco l’avvocato di Sempio a Le Iene | Perché hanno ucciso Chiara

Le Iene tornano a scoprire il velo su uno dei delitti più controversi d'Italia: l'omicidio di Chiara Poggi. A Garlasco, dove la vita si fermò nel 2007, nuove testimonianze accendono la speranza di verità in un caso avvolto nel mistero. In un'epoca in cui il true crime affascina milioni, ogni dettaglio può rivelarsi decisivo. Riusciranno gli investigatori a fare luce su questa tragica vicenda? La risposta è nell'aria

Nel servizio curato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, vengono presentati elementi che potrebbero cambiare il corso delle indagini.

"Le suggestioni sul caso di Garlasco vengono alimentate dagli avvocati di Sempio che parlano di pedofilia e del Santuario della Bozzola" Caterina Collovati a #ÈsempreCartabianca Tweet live su X

Garlasco: si aprono nuovi scenari? Parla l'avvocato di Stasi, Antonio De Rensis: "Ho letto intercettazioni che mi hanno lasciato sgomento. Ciò che mi ha sconcertato è che chi ha letto le intercettazioni tra gli inquirenti non abbia chiesto spiegazioni Sempio" #Ès Tweet live su X

Continua la nostra inchiesta sul delitto di Garlasco: Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese hanno intervistato l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, e ci mostrano per la prima volta alcune dichiarazioni di un testimone di sei anni fa #LeIene Tweet live su X

