Garlasco l' appello dei genitori di Chiara Poggi | Basta fare illazioni sulla vita di nostra figlia non aveva segreti è vergognoso - VIDEO

I genitori di Chiara Poggi, dopo 18 anni di silenzio, tornano a parlare con forza e determinazione. In un contesto attraversato da nuove piste e testimonianze, chiedono rispetto e dignità, condannando le illazioni sulla vita della loro amata figlia. È giunto il momento di ascoltare le verità e lasciar perdere le accuse infondate: la memoria di Chiara merita rispetto e verità, non strumentalizzazioni.

Le parole dei genitori di Chiara, travolti dalle nuove piste, rivelazioni e testimonianze comparse in seguito alla riapertura del caso, a 18 anni di distanza I genitori di Chiara Poggi prendono la parola. Dopo le rivelazioni, piste, testimoni che sono comparse nelle ultime settimane, Rita Pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'appello dei genitori di Chiara Poggi: "Basta fare illazioni sulla vita di nostra figlia, non aveva segreti, è vergognoso" - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

Garlasco, l'appello dei genitori di Chiara Poggi: "Basta fare illazioni sulla vita di mia figlia, non aveva segreti, è vergognoso" - VIDEO - In un caso che ha tenuto banco per quasi due decenni, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio con un appello forte e deciso.

Segui queste discussioni su X

Il casino di Garlasco "condannare uno che è stato assolto in primo grado e in appello, significa che la Cassazione dà degli imbecilli ai giudici dell'appello e di primo grado. Adesso, si sospetta che il condannato per il delitto sia innocente." Tweet live su X

Tra poco al Tg4 Albania , via libera della Camera nel giorno in cui Starmer incontra Rama per stringere accordi analoghi a quelli italiani Nuovi colpi di scena nell’ inchiesta bis di Garlasco L’appello estremo per salvare il Museo di Leonardo Con #poletti @Mar Tweet live su X