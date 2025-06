garlasco la scena del crimine e le intercettazioni del 2017 scagionano andrea sempio

Nel cuore di Garlasco, un nuovo capitolo emerge dalle intercettazioni del 2017, che scagionano Andrea Sempio dalla scena del crimine. Le analisi dettagliate dimostrano come le comunicazioni non abbiano mai compromesso la sua posizione, evidenziando il valore delle indagini e delle prove raccolte. Una svolta che ridisegna il quadro dell'inchiesta e porta a una riflessione più profonda sulla giustizia.

Garlasco (Pavia) – “Dall'analisi delle comunicazioni intercettate non emergono indicazioni o commenti relativi al contenuto della informazioni da fornire in sede di escussione, tenuto conto soprattutto della gravità e della complessità della vicenda per la quale Andrea Sempio era chiamato a rispondere. Ciò posto ed a compendio delle attività delegate, quest'ufficio ritiene di poter evidenziare una completa assenza di elementi a supporto delle ipotesi accusatorie a carico di Andrea Sempio, cosi come rilevato dall'analisi del contenuto delle comunicazioni intercettate". E' l'esito delle indagini di polizia giudiziaria svolte dall'aliquota carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Pavia nel febbraio 2017. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it