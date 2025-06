Garlasco la rivelazione del testimone a Le Iene | Non c’era solo Alberto

Il caso Garlasco torna a far discutere, grazie a una rivelazione choc de Le Iene: non c'era solo Alberto. La storia dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel lontano 2007, si arricchisce di nuovi dettagli, alimentando un interesse che attraversa generazioni. Questo nuovo colpo di scena riaccende il dibattito su giustizia e verità, rendendo il momento ideale per riflettere su come il passato continui a influenzare il presente. Riusciremo a

News TV. Il caso Garlasco torna al centro dell'attenzione grazie a un servizio esclusivo de Le Iene, che riporta alla luce uno dei più intricati misteri della cronaca nera italiana: l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Nonostante siano trascorsi quasi vent'anni, l'ombra del dubbio continua ad avvolgere l'accaduto. Le recenti rivelazioni raccolte da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese potrebbero rimettere in discussione le certezze consolidate nel tempo a livello giudiziario. Leggi anche: Garlasco, l'avvocato di Sempio a Le Iene: "Perché hanno ucciso Chiara" Leggi anche: Chiara Poggi, il dettaglio sulla borsa è sconvolgente: cosa mostrano i genitori L'avvocato di Sempio rompe il silenzio.

GARLASCO: A FARWEST PER LA PRIMA VOLTA PARLA L’EX MARESCIALLO PENNINI, LA VERITÀ SULLE PRIME INDAGINI. LA FALSA PISTA DEI SUICIDI E LE ACCUSE A MARCHETTO. “il carabiniere fu il primo a fotografare il corpo di Chiara Poggi”.“So Tweet live su X

Il delitto di Garlasco resta protagonista delle cronache, complice l'ultima rivelazione di Fabrizio Corona sul "movente dell'omicidio di Chiara Poggi" Tweet live su X

Garlasco, il supertestimone (che ha fatto il nome di Stefania Cappa) rivela la sua identità: il servizio (e le rivelazioni) stasera a Le Iene https://msn.com/it-it/notizie/italia/garlasco-il-supertestimone-che-ha-fatto-il-nome-di-stefania-cappa-rivela-la-sua-identit%C3 Tweet live su X

