Garlasco la procura generale di Milano nel 2017 ai pm di Pavia | Stasi condiziona investigatori Vuoto probatorio su Sempio

Nel complesso scenario del caso Poggi, emergono nuovi dettagli che fanno luce sulle dinamiche investigative e sui contenziosi tra le parti coinvolte. La procura generale di Milano, nel 2017, inviò un documento cruciale alla procura di Pavia, rvelando tensioni e sospetti ancora irrisolti. Mentre la famiglia Poggi si esprime pubblicamente, questa vicenda sottolinea quanto siano complessi e controversi i processi di giustizia in casi di grande risonanza.

Nel giorno in cui la famiglia Poggi risponde con una nota e poi con la parole della madre di Chiara alle ricostruzioni sul delitto, le agenzie di stampa riportano un documento di 13 pagine che la procura generale di Milano inviò alla procura di Pavia nel dicembre del 2016. La madre di Alberto Stasi aveva presentato un esposto contro Andrea Sempio che fu trasmesso per competenza. Tre giorni dopo il 23 dicembre avvenne l’iscrizione del fascicolo anche se gli inquirenti milanesi sconsigliavano l’iscrizione di Sempio perchĂ© tutti gli elementi erano stati giĂ esplorati. Chiara Poggi non aveva alcuna “doppia vita” e la “versione alternativa” che indica in Andrea Sempio il suo assassino è priva di “ogni razionalitĂ e plausibilitĂ pratica” per la procura generale che allertava i colleghi ritenendo che anche “nell’attualitĂ , Alberto Stasi continua a fare quello che ha sempre fatto fin dall’immediatezza dell’evento, scegliendo il modo e il momento per tentare ancora una volta di condizionare l’azione degli investigatori (in questo caso di Pavia) con informazioni peraltro giĂ scrutinate dai precedenti giudici”, come i “dati” sulle presunte telefonate sospette di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it