Garlasco il supertestimone a Fabrizio Corona | Ha avuto una storia con la nipote Chiara Poggi

Il documentario di Fabrizio Corona sulla tragica storia di Garlasco scuote le coscienze e riaccende i riflettori su un caso che molti pensavano archiviato. La rivelazione di una presunta relazione tra il supertestimone e Chiara Poggi aggiunge un tassello inquietante al puzzle. In un'epoca in cui il confine tra realtà e spettacolo è sempre più labile, ci si interroga: fino a dove può spingersi il giornalismo? Una questione fondamentale per il rispetto delle vittime e delle

Un documentario che ha fatto discutere parecchio, quello realizzato da Fabrizio Corona in merito alla tragedia di Garlasco e alle indagini attorno alla morte di Chiara Poggi. E che ha spinto la famiglia Cappa a intervenire per chiedere rispetto: "Dovendo constatare che, ormai, non passa giorno senza che vengano diffuse dagli organi di stampa e dai social, in modo del tutto incontrollato, le più assurde ed implausibili pseudo-informazioni, la famiglia Cappa comunica che non tollererà oltre questo modo di agire illecito e contrario alle norme di civile convivenza". Un duro comunicato, affidato a un avvocato, per dire basta alle insinuazioni e alla morbosa attenzione nei confronti delle cugine e dello zio di Chiara Poggi.

Garlasco, tutti i fantasmi del giallo: Andrea Sempio, le gemelle Cappa, gli amici (e il supertestimone) - Garlasco, un paese segnato da un delitto irrisolto e dai suoi fantasmi. Andrea Sempione, le gemelle Cappa e il supertestimone si intrecciano in una trama complessa.

Oggi in #Italia tutti si esprimono su #Garlasco, cercano impronte, DNA, tabulati, supertestimoni. VI RICORDO che tutto si svolge nella Repubblica che per nascondere le responsabilità di un omicidio plurimo colposo ha creato un DPR con falsa identità e falsa Tweet live su X

Corona non lo molla è un rullo compressore e cosi con il supertestimone, e cosi con gli intoccabili K e io godo e lasciamo stare l'"uomo Corona" qui si tratta di grattare l'omertà, il non detto, l'insabbiare, il non voler/poter vedere #garlasco Tweet live su X

URSULA FRANCO: PERCHÉ IL CD SUPERTESTE DI GARLASCO NON È UN SUPERTESTE - “Per il resto non è un supertestimone ma un teste de relato” - https://lecronachelucane.it/2025/05/30/ursula-franco-perche-il-cd-superteste-di-garlasco-non-e-un-su Tweet live su X

