Garlasco i legali della famiglia Poggi | Basta insinuazioni e ricostruzioni da romanzo

A Garlasco, la famiglia Poggi alza la voce contro una pioggia di insinuazioni e ricostruzioni da romanzo. Gli avvocati denunciano una campagna diffamatoria che colpisce anche Chiara, simbolo di un dramma ancora irrisolto. In un'epoca in cui le verità si intrecciano con le narrazioni sensazionalistiche dei media, la questione si fa urgente: fino a dove può spingersi il diritto di cronaca? La dignità di una famiglia merita rispetto.

"La famiglia Poggi è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno l'amata Chiara”. A denunciarlo sono gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che rappresentano Giuseppe Poggi e Rita Preda e il fratello della vittima, Marco, per il caso sulla morte della giovane di Garlasco, avvenuto nel 2007, tornato al centro dell’attenzione mediatica anche per la riapertura delle indagini e la pista che conduce ad Andrea Sempio. “Ieri sera la trasmissione Le Iene ha addirittura adombrato una presunta relazione sentimentale di Chiara con un 'uomo adulto', utilizzando a tal fine le risalenti dichiarazioni di una persona deceduta, giĂ all'epoca ritenute del tutto false", hanno incalzato ancora i due legali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Garlasco, i legali della famiglia Poggi: "Basta insinuazioni e ricostruzioni da romanzo"

