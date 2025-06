Garlasco i genitori di Chiara Poggi | Si continua a infangare la sua memoria VIDEO

A Garlasco, la famiglia Poggi si fa portavoce di un dolore che si rinnova, denunciando il continuo infangamento della memoria di Chiara. In un mondo dove le tragedie spesso diventano spettacolo, i genitori chiedono rispetto e verità . Questo caso riporta alla luce il delicato confine tra cronaca e etica, invitando a riflettere sulle conseguenze delle parole e dell’informazione. Siamo pronti a confrontarci con il potere dei media? La risposta è più urgente che mai.

"Siamo disgustati dalle affermazioni che sono state fatte in questi giorni, nelle varie trasmissioni televisive. Si continua a infangare la memoria di nostra figlia". E' la dura accusa dei genitori di Chiara Poggi, in un punto stampa davanti alla loro casa a Garlasco. "La famiglia Poggi è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno l'amata Chiara" hanno denunciato in una nota anche gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che rappresentano Giuseppe Poggi e Rita Preda e il fratello della vittima, Marco, per il caso sulla morte della giovane di Garlasco, avvenuto nel 2007, tornato al centro dell’attenzione mediatica anche per la riapertura delle indagini e la pista che conduce ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it