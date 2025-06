Garlasco i genitori di Chiara Poggi | Basta notizie romanzate L' amante adulto di nostra figlia? Dichiarazioni false già all' epoca

A Garlasco, i genitori di Chiara Poggi alzano la voce contro le ricostruzioni romanzate sulla tragica vicenda che ha colpito la loro famiglia. "Basta notizie false", dichiarano, sottolineando l'importanza di una narrazione rispettosa della verità. In un'epoca in cui il sensazionalismo spesso supera i fatti, queste parole ci invitano a riflettere sull'etica del giornalismo. Un richiamo alla responsabilità informativa in un mondo sempre più affamato di scoop.

«Ora basta». Le famiglie di Chiara Poggi e delle cugine, le gemelle Stefania e Paola Cappa, rompono il silenzio ua volta per tutte sulle ricostruzioni, a loro dire. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: «Basta notizie romanzate. L'amante adulto di nostra figlia? Dichiarazioni false già all'epoca»

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, riaccende l'attenzione per un blitz a casa di Andrea Sempio.

Oggi mi sono presa una pausa. Stasera leggo della #borsa di Chiara che i genitori hanno fatto vedere in tv(che poi era nera e non bianca, ok). A volte non comprendo il comportamento dei #Poggi,ma non posso ignorare quanto dolore tutta questa attenzione Tweet live su X

#Garlasco Ma siamo sicuri che quella nera non sia la borsetta che è stata data loro come fosse quella in uso a Chiara il 13 agosto? Perchè della borsa giusta: Foto SI. Sequestro NO, Inventario NO, Repertamento NO. Un disastro in ogni caso. Tweet live su X

Il giallo della borsa di #ChiaraPoggi. I genitori a #TgCom24: "Eccola". Ma quella "sparita" è un'altra https://iltempo.it/attualita/2025/06/02/news/garlasco-ultimora-giallo-borsa-chiara-poggi-pinko-bag-bianca-intervista-genitori-tgcom25-42835256/… #garlasco # Tweet live su X

Garlasco, il servizio de Le Iene. L'avvocato di Sempio: «Chiara Poggi uccisa perché aveva scoperto un giro di pedofilia»

Garlasco, i genitori di Chiara Poggi e il mistero della borsetta: «Non fu mai rubata, eccola. Il santuario? Lei ci è andava una volta l'anno»

