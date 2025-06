Garlasco gli AUDIO di Sempio al padre intercettati nel 2017 | Magistrati dalla nostra parte vogliono chiudere in fretta il caso

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Garlasco, con l'emergere di audio inediti che potrebbero mettere in discussione la verità. Gli inquirenti, desiderosi di chiudere il cerchio, riscoprono registrazioni del 2017 in cui Andrea Sempio spiega al padre le sue paure e incertezze. Un elemento intrigante che potrebbe rivelare una dinamica insospettabile. La giustizia è in cammino, ma quanto siamo pronti a scoprire?

Tra le registrazioni rivalutate, spicca l’ambientale numero 84. Subito dopo l’interrogatorio, Sempio parlava con il padre Giuseppe È l’inizio del 2017 e Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, sa di essere indagato per l’omicidio della giovane di Garlasco. In un’intercettazione amb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, gli AUDIO di Sempio al padre intercettati nel 2017: “Magistrati dalla nostra parte, vogliono chiudere in fretta il caso”

“Stefania Cappa non dice la verità”. Garlasco, smentita dalla sorella Paola: spuntano degli audio - Stefania Cappa smentisce le sue dichiarazioni su Garlasco, mentre la sorella Paola smentisce i suoi pensieri con nuovi audio.

