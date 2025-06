Garlasco ecco gli audio di Andrea Sempio | I magistrati vogliono finire in fretta

A Garlasco, si accendono di nuovo i riflettori su un caso che ha segnato la cronaca italiana. Le recenti intercettazioni di Andrea Sempio riaprono antiche ferite e interrogativi irrisolti. La fretta dei magistrati nel chiudere il cerchio fa pensare: cosa si nasconde dietro queste parole ambigue? In un'epoca in cui la verità è spesso sfuggente, ogni dettaglio potrebbe essere cruciale. Resta da capire se questa nuova svolta porterà finalmente chiarezza.

Riemergono i file delle intercettazioni del 2017 sui telefoni e sull’auto del nuovo indagato: “Mi hanno fatto domande, che io ho capito perchĂ© me le facevano. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Garlasco, ecco gli audio di Andrea Sempio: “I magistrati vogliono finire in fretta”

