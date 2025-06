Garlasco cosa non torna nelle telefonate di Andrea Sempio su Chiara Poggi e perché i magistrati le ignorarono

Le telefonate di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, sollevarono subito più di un sospetto. Cosa ci poteva essere di così inquietante nelle sue parole da far sorgere dubbi irrisolti? Eppure, i magistrati decisero di ignorare quei segnali, lasciando che il mistero sull'omicidio di Chiara si addentrasse in zone oscure. Ma cosa non torna in quelle conversazioni e perché sono state trascurate?

Già nelle fasi iniziali delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, erano emersi sospetti su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e oggi formalmente indagato dalla procura di Pavia. Dubbi che vennero successivamente accantonati, ma che all’epoca furono destati dalle telefonate effettuate dallo stesso Sempio a casa Poggi nei giorni precedenti al delitto, il 7 e l’8 agosto di 18 anni fa. Un comportamento ritenuto anomalo dagli inquirenti, dal momento che il giovane sapeva che Marco, suo amico e fratello di Chiara, si trovava in vacanza in montagna con la famiglia. 🔗 Leggi su Open.online

