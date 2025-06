Garlasco Chiara Poggi aveva un altro uomo? Le Iene riaccendono il caso | lo scambio di email con l’amica

Il caso di Chiara Poggi torna alla ribalta con il servizio de Le Iene, lasciando tutti con un interrogativo: chi era realmente la giovane? Nuove testimonianze e scambi di email gettano luce su un possibile legame con un altro uomo, sollevando domande inquietanti in un contesto già complesso. Questo riaccende l’interesse su un delitto che ha scosso l'Italia, rivelando come la verità possa nascondere più di quanto pensiamo. Curiosi di saperne di più?

Dichiarazioni e testimonianze che alimentano nuovi interrogativi e nuovi dubbi. Il caso Chiara Poggi ha aperto la puntata de Le Iene del 4 giugno con un servizio a cura di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinesei. Al centro del servizio, una serie di dichiarazioni, intercettazioni e testimonianze inedite che sembrano sollevare dubbi inquietanti sulla sentenza che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima. A parlare, tra gli altri, Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, tornato al centro delle indagini dopo esserne stato escluso. Lovati denuncia quella che definisce "un'ingiustizia storica", una condanna che – a suo dire – non ha fatto piena luce sulla verità.

