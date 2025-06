Garlasco avvocato di Sempio Massimo Lovati | Stasi copre qualcun altro Chiara uccisa da organizzazione di pedofili - VIDEO

Il delitto di Garlasco torna a far discutere, con nuove rivelazioni che sollevano inquietanti interrogativi. Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, si è espresso riguardo a un possibile legame tra Chiara Poggi e un misterioso adulto del posto. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto più ampio di inchieste su abusi e reti di pedofili, evidenziando come la verità possa essere ben più complessa di quanto si pensi. Cosa si nasconde davvero dietro questo caso

A rafforzare il clima di sospetti e ombre su Garlasco, anche la testimonianza di un uomo del posto che avrebbe rivelato di una relazione tra Chiara Poggi e un uomo adulto del paese Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, in un'intervista a Le Iene torna a parlare del delitto di Garlasco. L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, avvocato di Sempio Massimo Lovati: “Stasi copre qualcun altro, Chiara uccisa da organizzazione di pedofili” - VIDEO

