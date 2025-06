Gambettola al Comunale l' arte della figura torna in scena con lo spettacolo di burattini I silenzi di Josefine

Preparatevi a un viaggio magico tra sogno e realtà, dove l’arte dei burattini prende vita in modo sorprendente. Venerdì 6 giugno, il Teatro Comunale di Gambettola ospita "I silenzi di Josefine" di Salim Hammad, un’affascinante restituzione della residenza internazionale che unisce Italia e Canada. Un’occasione unica per scoprire come il teatro di figura possa parlare silenziosamente al cuore di grandi e piccini, iniziando così una nuova avventura artistica nel cuore di Gambettola.