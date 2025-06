Gallipoli turista in bikini con tacco 12 per il centro e il sindaco emana subito l' ordinanza sul decoro

Gallipoli, meta ambita dell'estate italiana, si trova al centro di un acceso dibattito sul decoro. L'immagine di turisti in bikini e tacco 12 che sfilano per le vie storiche ha sollevato l'indignazione di residenti e commercianti. È un segnale di come il turismo stia cambiando e spinga verso una riflessione condivisa su ciò che significa rispettare un luogo. La bellezza va vissuta con eleganza, non dimentichiamolo!

Residenti e commercianti della località balneare pugliese insorgono contro il malcostume dei visitatori A spasso, con molta disinvoltura, per il centro storico di Gallipoli con addosso solo il costume da bagno e però con tacco 12 per le scarpe. Il defilé di quella che probabilmente era una tu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gallipoli, turista in bikini con tacco 12 per il centro e il sindaco emana subito l'ordinanza sul decoro

Gallipoli, multe contro il turismo cafone

