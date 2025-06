Galles-Liechstein | le probabili formazioni

Il Galles si prepara a sfidare il Liechtenstein nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni dei Dragoni. Con la classifica in mano e l'entusiasmo del pubblico di Cardiff, i gallesi puntano a una vittoria netta per consolidare il primato. Sarà un'occasione imperdibile per vedere all'opera talenti emergenti in un contesto di grande fermento calcistico!

Gara valida per la terza giornata del gruppo j di qualificazioni ai Mondiali 2026. I padroni di casa, in testa alla classifica insieme alla Macedonia, contano di fare bottino pieno contro i non irresistibili avversari per prendere il largo. Galles-Liechstein si giocher√† venerd√¨ 6 giugno 2025 alle ore 21 presso il Cardiff Stadium. GALLES-LIECHSTEIN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gallesi si presentano a questo appuntamento forti dei 4 punti conquistati nelle prime due giornate, grazie alla vittoria contro il Kazakistan e al pareggio contro la Macedonia del Nord. Adesso la Nazionale di Bellamy spera di allungare vincendo contro quella che pu√≤ essere ritenuta la Cenerentola del girone. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com ¬© Sport.periodicodaily.com - Galles-Liechstein: le probabili formazioni

