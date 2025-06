Galiano | Ho ricevuto un cesto di ciliegie in regalo lo venderò per comprare la macchina

Enrico Galiano, con la sua ironia contagiosa, ci fa riflettere sulle sfide quotidiane del mondo scolastico. In un video divertente, un semplice cesto di ciliegie diventa il simbolo di un sistema che spesso costringe a scelte inaspettate. "Lo rivenderò per comprare la macchina", dice, svelando una verità amara: anche i regali possono diventare un'opportunità economica. Un invito a guardare oltre le apparenze e a trovare soluzioni creative nella vita

In un recente video condiviso sui social, Enrico Galiano – insegnante e autore – ha utilizzato un tono ironico per sollevare una riflessione sul sistema scolastico. La scena ritrae l’autore mentre mostra un cesto di ciliegie, affermando: “Mi hanno fatto un regalo, ma siccome devo comprare la macchina mi sa che lo rivenderò (e mi avanzerà anche qualcosa)”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

