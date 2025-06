Gaia Lucariello la moglie di Simone Inzaghi e l’addio all’Inter | Avrei dovuto dirgli di restare

La separazione tra Simone Inzaghi e l'Inter segna la fine di un'era, ma le parole della moglie Gaia Lucariello risuonano come un eco di sentimenti universali. "Avrei dovuto dirgli di restare", scrive, aprendo uno spiraglio su emozioni che travalicano il calcio. In un momento in cui le squadre cambiano rapidamente, il legame familiare e l'affetto rimangono fondamentali. Un addio che fa riflettere sull'importanza delle scelte nella vita.

A poche ore dall’ufficialità che dà conferma della separazione tra Simone Inzaghi e l’ Inter, Gaia Lucariello ha scelto Instagram per commentare l’addio che arriva dopo quattro lunghi anni di emozioni e dopo una sconfitta che fa ancora male. “Avrei dovuto dirgli di restare”, scrive a corredo di una foto familiare scattata a San Siro. Un’ammissione personale, la sua, che tradisce un pizzico di rammarico per una decisione che avrebbe potuto essere diversa ma che – in questo momento – si è resa necessaria per provare a cambiare rotta. La scelta, scrive, è stata guidata dalla ragione, nonostante il cuore avrebbe preferito restare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi e l’addio all’Inter: “Avrei dovuto dirgli di restare”

Segui queste discussioni su X

Gaia #Lucariello, moglie di Simone #Inzaghi, descrive le sue emozioni per la scelta professionale e di vita del tecnico piacentino. #Inter sempre nel cuore, questa la chiosa finale. Tweet live su X

"Avrei voluto dirgli resta ma ogni ciclo ha un inizio e una fine" Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, saluta l'Inter con un lungo post social La risposta sincera di Javier Zanetti non ha tardato ad arrivare ? #Inter #Inzaghi #Zanetti Tweet live su X

?Gaia Lucariello a ‘Diva e Donna’: “Sicuramente siamo dei privilegiati perché Simone è pagato molto bene per fare ciò che ama, ma la tensione resta sempre altissima. Personalmente sto male fisicamente durante ogni partita”. @sportface2016 Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi e l’addio all’Inter: “Avrei dovuto dirgli di restare”

Secondo dilei.it: Simone Inzaghi lascia l’Inter e va ad allenare in Arabia Saudita: le parole della moglie Gaia Lucariello nel giorno dell’addio ...

La moglie di Simone Inzaghi: “La verità è che avrei voluto dirglielo, ma non me la sono sentita”

Secondo fanpage.it: Gaia Lucariello ha condiviso un post su Instagram nel quale ha spiegato cosa c'è dietro la decisione del tecnico di lasciare l'Inter ...

Il post da brividi della moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello: “La verità è che…”

Riporta msn.com: MILANO - Simone Inzaghi via dall’Inter. É tempo di saluti, è tempo di dirsi addio. L’allenatore dopo la delusione Champions League ha scelto l’Arabia. Sui social la moglie, Gaia Lucariello, ha lasciat ...