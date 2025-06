Gaffe della regia durante Virtus-Milano | pensano di inquadrare Kimi Antonelli ma è il giocatore Alessandro Luini

Durante la sfida Virtus-Milano, la regia di Eurosport e Dazn ha fatto un clamoroso scambio: hanno inquadrato il giocatore di basket Alessandro Luini pensando fosse il pilota Kimi Antonelli. Questo errore ricorda quanto sia facile confondere le stelle del mondo sportivo, ma mette anche in luce l'interesse crescente per il basket amatoriale, sempre più al centro delle attenzioni. Chissà, forse Luini avrà ora la sua occasione sotto i riflettori!

Durante la partita Virtus-Milano, la regia di Eurosport e Dazn ha commesso una gaffe: al posto del pilota di Formula 1 Kimi Antonelli, al pubblico è stato mostrato per tutto il tempo un ragazzo di nome Alessandro Luini, 28 anni, giocatore di basket amatoriale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Gaffe ad Affari Tuoi: De Martino chiede la foto del cane, la regia mostra quella del marito della concorrente - Una gaffe che ha fatto sorridere! Nella recente puntata di “Affari Tuoi”, Stefano De Martino ha chiesto una foto del cane, ma la regia ha mostrato quella del marito della concorrente.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaffe della regia durante Virtus-Milano: pensano di inquadrare Kimi Antonelli ma è il giocatore Alessandro Luini

Lo riporta fanpage.it: Durante la partita Virtus-Milano, la regia di Eurosport e Dazn ha commesso una gaffe: al posto del pilota di Formula 1 Kimi Antonelli, al pubblico è stato ...

Kimi Antonelli, la gaffe in tv durante Virtus-Milano: la regia lo scambia per un'altra persona e inquadra uno spettatore sconosciuto

Da msn.com: «A vedere la Virtus Bologna c'è anche Kimi Antonelli», ma la tv inquadra un signor nessuno. Gaffe in diretta durante la sfida di playoff tra Virtus e Milano. La ...