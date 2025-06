G-Shock lancia un nuovo orologio subacqueo davvero pazzesco

G-Shock sorprende ancora con il suo nuovo orologio subacqueo, un vero gioiello di tecnologia e design. In un momento in cui l'outdoor e le avventure acquatiche catturano l'immaginazione di molti, questo segnatempo non è solo un accessorio, ma un compagno d'avventura. Scoprire l’innovazione che sfida le onde è solo l’inizio: chi ha detto che la funzionalità non può essere anche stilosa? Preparati a tuffarti nel tuo prossimo viaggio!

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. G-Shock colpisce ancora. Nell'universo ultra-codificato dell'orologeria, alcuni orologi sfuggono agli standard. Non cercano di conformarsi: impongono il proprio linguaggio. È proprio quello che fa il nuovo G-Shock FROGMAN Goliath. Ibrido, asimmetrico, animalesco, quasi indomabile, si ispira alla rana più grande del mondo (la Conraua goliath ) per diventare il suo degno totem. Il risultato? Un orologio anfibio, tecnico, che non rinuncia alla propria unicità estetica né alle sue prestazioni subacquee fuori dal comune. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - G-Shock lancia un nuovo orologio subacqueo davvero pazzesco

Leggi anche questi approfondimenti

Confindustria lancia piano contro shock tripli, costi energia e sicurezza lavoro - In occasione dell'assemblea annuale a Bologna, Confindustria ha presentato un piano per affrontare l'emergenza dei tripli costi dell'energia e le criticità legate alla sicurezza sul lavoro.

Segui queste discussioni su X

Il prossimo Nintendo Direct sarà durante la settimana di lancio di Switch 2, secondo PH Brasil Pretends to be shocked Source: https://twitch.tv/tvph Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Casio lancia un nuovo G-Shock a meno di 130 euro, l'orologio perfetto per l'estate 2025

Riporta gqitalia.it: In questo mese di aprile 2025, il marchio lancia tre nuovi modelli dal design trasparente e colorato della famosa gamma G-Shock. Dalla sua creazione nel 1983, la linea G-Shock si è costruita una ...

Casio lancia ufficialmente gli attesissimi orologi G-Shock MTG-B4000 con montature in carbonio e acciaio inossidabile

Scrive notebookcheck.it: Casio ha lanciato ufficialmente i modelli MTG-B4000B-1A2JF e MTG-B4000-1AJF, caratterizzati da carbonio e acciaio inossidabile in una raffinata struttura ibrida. Entrambi gli orologi saranno in vendit ...

Casio lancia i nuovi orologi G-Shock G-Steel GST-W110MS

Si legge su notebookcheck.it: Gli orologi Casio G-Shock G-Steel GST-W110MS-1A e GST-W110MS-7A sono ora disponibili per il pre-ordine in Giappone. Sono radiocontrollati e supportano diversi fusi orari mondiali, con funzioni come il ...