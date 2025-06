Futuro tra gli attori c’è anche Giovanni | Una speranza per le famiglie che affrontano la sfida della Sma

"Futuro" è un film che parla di speranza e resilienza, realizzato dagli alunni dell’istituto comprensivo Narni Scalo. Questo progetto non solo offre una voce a chi affronta la sfida della SMA, ma si inserisce in un trend più ampio di sensibilizzazione sociale attraverso l'arte. In un momento in cui le famiglie necessitano di supporto, il coraggio di questi giovani attori illumina un cammino verso un domani migliore. Un invito a riflettere e a sognare!

Si intitola "Futuro" il film realizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Narni scalo. L'iniziativa, voluta dalla dirigente scolastica Sandra Catozzi e coordinata dalle insegnanti Romina Cascioli e Sara De Sanctis, si inserisce nel novero delle tante.

