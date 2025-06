Future sul gas in leggero calo a 358 euro al megawattora

I future sul gas naturale mostrano segnali di diminuzione, attestandosi a 358 euro al megawattora. Un calo che si inserisce in un contesto di incertezze energetiche globali, dove la domanda e l'adeguamento alle fonti rinnovabili stanno ridefinendo il mercato. Un aspetto interessante? Questa flessione potrebbe influenzare i costi dei consumatori finali, rendendo fondamentale monitorare l’andamento per prepararsi a un possibile cambiamento nelle bollette.

Gli scambi ad Amsterdam dei future sul gas naturale iniziano cauti. I contratti sul mese di luglio cedono lo 0,15% a 35,8 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Future sul gas in leggero calo a 35,8 euro al megawattora

I prezzi del petrolio in leggero calo dopo forti rialzi per tensioni sulle forniture

Come scrive it.investing.com: I futures del petrolio Brent per agosto sono scesi dello 0,1% a 65,55 dollari al barile, mentre i futures del greggio West Texas Intermediate sono calati dello 0,1% a 62,40 dollari al barile alle ...

Il gas apre in leggero calo ad Amsterdam (-0,4%)

Segnala quotidiano.net: Avvio in leggero calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf hanno iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,4% a 44,68 euro al megawattora.