Furto al circolo del tennis | ladro arrestato mentre esce con la refurtiva Complice rintracciato e denunciato

Un furto al circolo del tennis di Gubbio ha messo in luce non solo la rapidità delle forze dell'ordine, ma anche un fenomeno crescente: la criminalità nei luoghi di socializzazione. I Carabinieri hanno arrestato un 21enne e denunciato un complice, dimostrando che la comunità non rimane indifferente. In un'epoca in cui il valore della sicurezza è sempre più alto, la risposta tempestiva delle autorità è un segnale rassicurante per tutti.

I Carabinieri del Radiomobile di Gubbio e della atazione di Scheggia, hanno arrestato un 21enne di Fabriano, ritenuto responsabile di furto aggravato all’interno del circolo del tennis eugubino, e denunciato un 23enne del posto, complice del reato. I militari sono intervenuti a seguito della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Furto al circolo del tennis: ladro arrestato mentre esce con la refurtiva. Complice rintracciato e denunciato

