Furti su un' auto e in un negozio | due arresti

Giornate di intensa attività per i carabinieri del levante: oltre a catturare un rapinatore 20enne, hanno fermato anche un 50enne di El Salvador, colto sul fatto mentre cercava di rubare all'interno di un'auto a Santa Margherita. Questo episodio si inserisce in un contesto nazionale di aumento dei furti, spingendo le forze dell'ordine a intensificare i controlli. La sicurezza è un tema sempre più urgente nelle nostre città!

Giornate intense per i carabinieri del levante che, oltre al caso del rapinatore 20enne, hanno arrestato anche altre due persone. Nei guai sono finiti un 50enne di El Salvador, sorpreso mentre stava rubando oggetti all'interno di un'auto parcheggiata su una pubblica via a Santa Margherita.

