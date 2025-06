Furti lampo fari delle auto smontati e rivendita al mercato nero | così agiva la banda di Luca Gagliano

Furti lampo e vendita al mercato nero: un fenomeno allarmante che si estende come un'ombra nelle nostre città. La banda di Luca Gagliano a Catania ha dimostrato quanto sia insidioso questo "artigianato al contrario". Ma dietro ogni pezzo d'auto rubato, c’è una rete criminale che prospera grazie alla disattenzione. Una chiamata alla consapevolezza: è tempo di reagire e proteggere il nostro patrimonio. Non lasciamo che l'illegalità vinca!

C'è un fenomeno odioso, un desolante artigianato al contrario, che prolifera malignamente nell'ombra delle nostre città, alimentato dalla fredda e calcolatrice abilità di chi sa trasformare un pezzo d'auto in un illecito profitto. A Catania, questa particolare "filiera" aveva trovato nei gruppi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Furti lampo, fari delle auto smontati e rivendita al mercato nero: così agiva la banda di Luca Gagliano

