Furti in chiesa oratorio e megastore | in manette una coppia di ladri

Furti in chiesa, oratorio e megastore: una coppia di ladri è stata arrestata a Padova grazie all'operazione della Squadra Mobile, guidata da Immacolata Benvenuto. Questo intervento non solo dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il crimine, ma evidenzia anche un trend preoccupante: il crescente numero di furti in luoghi ritenuti sicuri. Un richiamo a vigilare e proteggere i nostri spazi comunitari!

Brillante operazione messa a segno dagli investigatori della Squadra Mobile di Padova coordinati da Immacolata Benvenuto più che mai concentrati a stroncare sul nascere ogni forma di reato. Venerdì scorso 30 maggio i poliziotti hanno proceduto di iniziativa al fermo di indiziato di delitto di.

Si legge su padovaoggi.it: La loro base logistica era a Montegrotto in un casolare abbandonato. Gli spostamenti su Fiat Cinquecento precedentemente rubata. In trappola un uomo di 36 anni e una donna di 40 con una sfilza di prec ...

Giussano: furti e vandalismi contro parrocchia e oratorio, cinque colpi in pochi giorni

Lo riporta msn.com: A Robbiano, frazione di Giussano, la parrocchia e l’oratorio sono stati oggetto di una serie di furti: cinque colpi in pochi giorni hanno scosso parrocchiani e volontari, colpendo diversi luoghi ...

Furto in oratorio. Individuati i due ladri

Come scrive msn.com: si è recato in caserma a Romanengo per denunciare un furto avvenuto la stessa mattina nel suo oratorio. Il sacerdote ha portato ai carabinieri le registrazioni delle telecamere di sorveglianza ...