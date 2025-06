Furti commessi in Germania arrestato a Tessera con mandato europeo

Un sospetto latitante, ricercato in tutta Europa per furti commessi in Germania, è stato arrestato a Venezia grazie a un mandato europeo. Proveniente da Chi?inau, Moldavia, l’uomo sembrava ignaro dell’insegna che lo aspettava, finché gli agenti della Polizia di frontiera non lo hanno fermato allo sbarco. Questa vicenda dimostra ancora una volta l’efficacia della collaborazione internazionale nel garantire sicurezza e giustizia.

Era in arrivo a Venezia da Chi?in?u, Moldavia, probabilmente ignaro del mandato di arresto europeo che pendeva sul capo. È stato arrestato lo scorso 31 maggio, rintracciato e compiutamente identificato dagli operatori della Polizia di frontiera di Venezia, al momento dello sbarco dei passeggeri. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Furti commessi in Germania, arrestato a Tessera con mandato europeo

