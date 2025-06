Furgone in fiamme durante la marcia | momenti di tensione Trasportava bevande

Un pomeriggio di paura a Mesagne: un furgone in fiamme durante la marcia, trasportava bevande e aveva tre persone a bordo. La rapida prontezza dell’autista ha evitato conseguenze peggiori, mentre il veicolo è stato completamente divorato dal fuoco. Un episodio che ha scosso la comunità , lasciando spazio a domande sulla sicurezza e la prevenzione. La vicenda si conclude con un messaggio di attenzione e solidarietà .

MESAGNE - Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 giugno, in via Torre a Mesagne dove un furgone che trasportava bevande è andato a fuoco durante la marcia. All'interno c'erano tre persone, l'autista ha fatto giusto in tempo ad accostare che il veicolo è stato divorato dalle.