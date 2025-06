Fuori dalle Coppe Europee | la UEFA pronta all’esclusione per la stagione 2025 26

Il mondo del calcio è in fermento: un club di prestigio rischia l'esclusione dalle coppe europee per la stagione 2025/26. Un colpo di scena clamoroso che arriva a pochi giorni dalla spettacolare finale di Champions League, vinta dal PSG. Questo scenario mette in luce un tema scottante: il rispetto delle regole finanziarie. È ora di chiedersi: quanto può influenzare il futuro dei grandi club? Rimanete sintonizzati!

Primo colpo di scena in vista della prossima stagione: un club rischia l'esclusione dalle coppe europee. Che cosa sta succedendo A pochi giorni di distanza dalla finalissima di Champions League 202425, dominata e stravinta dal PSG contro l'Inter, arrivano subito importanti indiscrezioni in vista della prossima stagione. Un club, infatti, sarebbe a forte rischio esclusione dalle competizioni europee. Ceferin e la UEFA indagano: possibile esclusione dalle Coppe Europee per la prossima stagione Il Crystal Palace di Oliver Glasner rischia l'esclusione dall' Europa League 202526.

Mercato Juve: Lipsia fuori dalle coppe europee, deciso il futuro di Sesko e Xavi Simons. Cosa succederà in estate - Il mercato della Juventus si infiamma con le decisioni del Lipsia, ormai escluso dalle coppe europee per la prima volta dal 2016/17.

