Funerali Martina Carbonaro l’uscita della bara tra applausi e palloncini volati in cielo

Un commovente addio ha riempito le strade di Afragola, dove migliaia di persone hanno reso omaggio a Martina Carbonaro, la giovane vittima di un tragico dramma. La Basilica di Sant’Antonio di Padova si è trasformata in un luogo di speranza e dolore, con applausi e palloncini che hanno volato in alto come simbolo di pace e ricordo. In questo momento carico di emozione, ci chiediamo come possa una comunità trovare forza anche nelle perdite più profonde.

In migliaia hanno partecipato ai funerali di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci. Le esequie sono state celebrate dal Cardinale Don Mimmo Battaglia presso la Basilica Pontificia di Sant’Antonio di Padova ad Afragola. All’uscita del feretro bianco applausi scroscianti e centinaia di palloncini fatti volare in cielo, tra cui una corona che si è impigliata nella croce del campanile della Basilica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Martina Carbonaro, l’uscita della bara tra applausi e palloncini volati in cielo

Autopsia su Martina Carbonaro: morte non immediata, quattro ferite principali. Funerali domani ad Afragola - La tragica morte di Martina Carbonaro, 14 anni, ha scosso profondamente la comunità di Afragola. L'autopsia rivela che la giovane non è deceduta subito, ma ha sofferto a lungo.

L’addio A Martina Carbonaro. Commozione ai funerali della 14enne uccisa da Alessio Tucci. L'omelia:”Far male non è amore”. Grande dolore e scroscianti applausi all'arrivo del carro funebre. La folla ha chiesto a gran voce: "Giustizia" Tweet live su X

#Afragola - Tra pochissimo inizieranno i funerali di Martina Carbonaro nella Basilica di Sant’Antonio. Afragola si stringe nel dolore per darle l’ultimo saluto. Segui tutti gli aggiornamenti su NanoTV #MartinaCarbonaro #Funerali #Lutto #Comunità #NanoTV Tweet live su X