Funerali Martina Carbonaro il vescovo si commuove | Uccisa dalla violenza

Martina Carbonaro, giovane vita spezzata dalla violenza, ha commosso tutti durante il suo funerale. Anche don Mimmo Battaglia, nel suo discorso, non è riuscito a trattenere l’emozione: il dolore e la rabbia si sono miscelati in un momento di grande intensità. Il vescovo di Napoli ha sottolineato come questa tragedia sia un richiamo urgente a combattere la violenza contro le giovani. Un appello che speriamo porti a un cambiamento reale e duraturo.

Autopsia su Martina Carbonaro: morte non immediata, quattro ferite principali. Funerali domani ad Afragola - La tragica morte di Martina Carbonaro, 14 anni, ha scosso profondamente la comunità di Afragola. L'autopsia rivela che la giovane non è deceduta subito, ma ha sofferto a lungo.

#TG2000 - #Lutto cittadino ad #Afragola per #MartinaCarbonaro. Funerali con card. Battaglia #4giugno #femminicidio #cronaca #AlessioTucci #TV2000 #NEWS @tg2000it Tweet live su X

#Afragola - - A poche ore dai funerali della 14enne,il capitano e tutta la squadra di #Afragoal2010 omaggiano la memoria di #MartinaCarbonaro nei pressi del luogo del ritrovamento del suo corpo. Erano stati coinvolti dalle ricerche … #OnTheRoad #NanoTV Tweet live su X