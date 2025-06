Funerali Martina Carbonaro il cardinale | Non un raptus un femminicidio I ragazzi imparino a gestire la frustrazione

Il dolore per la tragica perdita di Martina Carbonaro si fa sentire forte e chiaro. Durante i funerali, l’arcivescovo Mimmo Battaglia ha sottolineato con fermezza: “Un odio che uccide. È femminicidio. Chiamiamolo con il suo nome.” Parole dure, ma necessarie, per ricordarci che bisogna educare le nuove generazioni a gestire la frustrazione e riconoscere i segnali di disagio prima che sia troppo tardi.

