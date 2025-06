Funerali di Santo Re | la famiglia chiede sicurezza e certezza della pena Le parole dell’arcivescovo Renna

Un momento di grande commozione e riflessione ha attraversato Catania durante i funerali di Santo Re, il giovane pasticciere ucciso tragicamente. La chiesa si è riempita di dolore e speranza, mentre la famiglia chiede sicurezza e giustizia. Le parole dell'arcivescovo Renna hanno risuonato forte, invitando a non dimenticare e a pretendere leggi più severe. Un appello per un futuro più sicuro, perché la memoria di Santo non sia vana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Commozione ai funerali del giovane pasticciere ucciso a Catania. Catania, 4 giugno. Si è svolta nella Cattedrale di Catania la cerimonia funebre per Santo Re, il pasticciere trentenne del celebre Bar Quaranta, ucciso a coltellate il 30 maggio scorso sul lungomare di Ognina. L’intera città si è stretta attorno alla famiglia per rendere omaggio a un giovane definito da tutti come onesto, generoso e pacifico. Il dolore della sorella: “Scusa se non ti abbiamo salvato”. Tra le lacrime, la sorella di Santo ha letto un messaggio struggente, invocando giustizia e sicurezza per tutti i cittadini: “Nel nome di Santo chiediamo alle Istituzioni giustizia, certezza della pena e azioni immediate per la sicurezza, che non ha colore né bandiere politiche”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com