Funerali di Martina Carbonaro | Afragola si ferma per dire addio alla 14enne uccisa dall’ex fidanzato

A Afragola, la comunità si unisce in un silenzioso ma sentito addio a Martina Carbonaro, la ragazza di soli 14 anni tragicamente scomparsa. La Basilica di Sant’Antonio si è riempita di volti commossi, mentre il paese si ferma per ricordare una vita spezzata troppo presto. Un momento che invita alla riflessione e alla solidarietà, per non dimenticare mai l’importanza di proteggere i giovani e combattere la violenza.

Una folla silenziosa ma profondamente commossa ha gremito oggi la Basilica di Sant’Antonio ad Afragola per dare l’ultimo saluto a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio scorso dall’ex fidanzato, Alessio Tucci, che ha confessato il delitto. Migliaia le persone presenti, tanto che davanti alla chiesa è stato allestito un maxi schermo per permettere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Funerali di Martina Carbonaro: Afragola si ferma per dire addio alla 14enne uccisa dall’ex fidanzato

