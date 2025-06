Fumo nero alla Donadoni in Città Alta evacuati 120 studenti - Foto e video

Un denso fumo nero avvolge Città Alta, scatenando l’allarme alla scuola Donadoni. La pronta evacuazione di 120 studenti ha evitato conseguenze peggiori, mentre foto e video testimoniano il panico e il coraggio di questa mattina. Un episodio che ci ricorda l’importanza della prontezza e della sicurezza, con un lieto fine: nessun intossicato grave, solo qualche lieve malore tra il personale. Un episodio che rimarrà nella memoria della comunità.

L’INCENDIO. Attimi di apprensione questa mattina, mercoledì 4 giugno, alla scuola media Donadoni di Città Alta. Non ci sono intossicati: lieve malore per la collaboratrice scolastica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fumo nero alla Donadoni in Città Alta, evacuati 120 studenti - Foto e video

