fumettibrutti a pesaro come anticipo del marche pride

Il 4 giugno, Pesaro si prepara a colorarsi di arcobaleno con l'arrivo di Fumettibrutti! In attesa del ‘Marche Pride’, l’artista presenta il suo nuovo fumetto ‘Tutte le mie cose belle sono rifatte’. Un'opera che esplora temi di identità e bellezza nel contesto della comunità LGBTQ+. Non perderti questa occasione unica: un viaggio tra immagini e parole che celebra la diversità. Un vero must per chi ama la cultura contemporanea!

Pesaro, 4 giugno 2025 - In avvicinamento all'ondata arcobaleno del 'Marche Pride', in programma per sabato 21 giugno, Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, arriva a Pesaro per presentare il suo ultimo lavoro: 'Tutte le mie cose belle sono rifatte' (Feltrinelli Comics, 2024). L'appuntamento è per questo venerdì alle 18 al Cinema Astra di via Rossini, con un ricco programma: prima l'introduzione a cura dell'assessora comunale alle Politiche giovanili Camilla Murgia, poi a seguire il dibattito a cura dell'illustratrice Sabrina Gennari che interrogherà Fumettibrutti sulla parte tecnico-artistica della sua ultima graphic novel "Tutte le mie cose belle sono rifatte" (Feltrinelli Comics, 2024).

