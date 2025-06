Fuggono all’alt della Polizia | denunciati due giovani a Nocera Inferiore

In un'epoca in cui la sicurezza stradale e il rispetto delle autorità sono al centro del dibattito pubblico, due giovani di Nocera Inferiore hanno scelto la fuga piuttosto che l'obbedienza. Questo episodio, avvenuto durante un normale controllo della polizia, non è solo un fatto di cronaca locale, ma riflette un trend preoccupante: la crescente resistenza delle nuove generazioni verso le istituzioni. Scopriamo cosa è accaduto e cosa ci dice sul clima sociale attuale.

Due giovani, di cui uno minorenne, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Nocera Inferiore per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, nel corso di un posto di controllo in via Rea, gli agenti hanno intimato l'alt a una Smart. Il conducente, poi.

