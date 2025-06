Fugge dai carabinieri e getta la cocaina dall' auto arrestato 56enne

Un inseguimento mozzafiato che mette in luce un fenomeno allarmante: l'aumento dello spaccio di droga nelle nostre strade. Un 56enne di Niscemi ha tentato di sfuggire ai carabinieri gettando la cocaina dall'auto, ma la fuga si è conclusa con il suo arresto. Questo episodio è solo la punta dell'iceberg di una battaglia quotidiana contro il crimine. Siete pronti a scoprire cosa si nasconde dietro questa spirale pericolosa?

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno tratto in arresto un uomo di 56 anni, originario di Niscemi, con l'accusa di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, intorno alle ore 15 e 30, durante un posto di controllo presso una rotatoria lungo la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Fugge dai carabinieri e getta la cocaina dall'auto, arrestato 56enne

Folle inseguimento: fugge a un controllo e sperona i carabinieri con a bordo la compagna incinta - Bologna, 14 maggio 2025 - Un'incredibile follia stradale si è consumata a Borgo Panigale-Reno, dove un uomo in fuga da un controllo dei carabinieri ha coinvolto la propria compagna incinta.

