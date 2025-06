Fugge all' alt dei Carabinieri scatta l' inseguimento | bloccato e arrestato spacciatore

In un'operazione notturna a Pontedera, i Carabinieri hanno arrestato un pluripregiudicato di 48 anni, in fuga dopo aver ignorato l'alt. Questo episodio riporta alla luce un problema sempre più attuale: il traffico di droga nelle nostre città . La determinazione delle forze dell'ordine è fondamentale per combattere questo fenomeno. Ma cosa spinge gli individui a rischiare tutto? Scopriamolo insieme!

Arrestato nella notte dello scorso 30 maggio a Pontedera, dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, insieme ai colleghi delle Stazioni di Cascina e San Giovanni alla Vena, un pluripregiudicato di 48 anni, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Fugge all'alt dei Carabinieri, scatta l'inseguimento: bloccato e arrestato spacciatore

Leggi anche questi approfondimenti

Folle inseguimento: fugge a un controllo e sperona i carabinieri con a bordo la compagna incinta - Bologna, 14 maggio 2025 - Un'incredibile follia stradale si è consumata a Borgo Panigale-Reno, dove un uomo in fuga da un controllo dei carabinieri ha coinvolto la propria compagna incinta.

Segui queste discussioni su X

MONDRAGONE - 16enne fugge da comunità e carabinieri, rischia di annegare dopo volo sugli scogli https://casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=68624:napoli-16enne-fugge-da-comunita-e-carabinieri-rischia-di-annegare- Tweet live su X

TENTA DI EVITARE UN POSTO DI BLOCCO DEI CARABINIERI FUGGENDO, ARRESTATO Nella notte dell’8 maggio, a Salerno, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto... Tweet live su X