Fuga di gas al supermercato lavoratori e clienti evacuati Dipendente al pronto soccorso

Un’onda di tensione ha attraversato questa mattina il supermercato Aldi di Carpi a causa di una fuga di gas. L’allarme ha scatenato l’evacuazione immediata di clienti e lavoratori, mentre i soccorritori intervenivano per gestire l’emergenza. La fuga di anidride carbonica ha reso necessario un intervento rapido e coordinato: ma cosa si nasconde dietro questa crisi improvvisa? Scopriamolo insieme.

Attimi di paura questa mattina presso il supermercato Aldi di via Colombo a Carpi. L'allarme per una fuga di gas ha costretto alla chiusura dell'esercizio commerciale, prontamente evacuato e chiuso dalla responsabile in servizio. Si è infatti verificata una perdita di anidride carbonica, gas. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Fuga di gas al supermercato, lavoratori e clienti evacuati. Dipendente al pronto soccorso

