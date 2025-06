Fu espulso dai 5Stelle un tribunale lo risarcisce con 60mila euro

Il caso dei 22 militanti espulsi dai 5 Stelle riaccende il dibattito sull'equità interna nei partiti, in un'era in cui la trasparenza e la democrazia interna sono richieste sempre più forti dagli elettori. Un tribunale ha riconosciuto il torto subito, risarcendo uno dei dissidenti con 60mila euro, un segnale che mette in luce le tensioni all'interno del Movimento e la necessità di riflessioni sulle regole democratiche che governano l'appart

Erano stati epurati, espulsi dai 5Stelle nove anni fa alla vigilia delle elezioni amministrative di Napoli solo per aver creato un gruppo Facebook: le cronache di allora li raccontano come “irriducibili”, erano 22 militanti grillini ma 16 accettarono subito una transazione e una lettera di scuse per l’atto che impedì loro di candidarsi, i sospesi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fu espulso dai 5Stelle, un tribunale lo risarcisce con 60mila euro

