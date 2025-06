Fs circolazione rallentata su linea AV Roma Napoli

Attenzione viaggiatori! La linea ad alta velocità Roma-Napoli sta vivendo rallentamenti a causa di un problema tecnico. Mentre i tecnici di RFI sono al lavoro per risolvere la situazione, la notizia ci ricorda l'importanza di un'infrastruttura ferroviaria efficiente nel contesto della mobilità sostenibile. Non perdere l’opportunità di scoprire come queste sfide possano influenzare il tuo viaggio e il futuro dei trasporti in Italia!

La circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma - Napoli è rallentata per un problema tecnico all'infrastruttura. Lo si legge in una nota di Fs che spiega che è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalità della linea. Nella nota si sottolinea che è stata potenziata l'assistenza a bordo dei treni e nelle stazioni interessate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fs, circolazione rallentata su linea AV Roma Napoli

