Frutta e verdura all’aperto erano esposti a smog e sporco | 3mila chili sequestrati a San Giovanni a Teduccio

In un colpo di scena che ha sorpreso tutti, la Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato ben 3.000 chili di frutta e verdura esposti all'aperto, contaminati da smog e sporco. Questo intervento, avvenuto a San Giovanni a Teduccio, mette in luce l'importanza di garantire sicurezza e qualità nei nostri alimenti. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione e le conseguenze per il commercio locale!

Il sequestro dell'ingente quantitativo di frutta e verdura √® avvenuto nel corso di controlli operati dalla Polizia Municipale di Napoli nell'area orientale della citt√†. 🔗 Leggi su Fanpage.it

