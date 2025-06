Frontale auto – moto grave un ragazzo

Un tragico incidente ha scosso Vigolo Vattaro nel tardo pomeriggio di ieri, quando un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente. Un ragazzo di soli 16 anni è rimasto gravemente ferito, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso per essere trasportato al Santa Chiara. Questo episodio riaccende la questione della sicurezza stradale, un tema sempre più urgente in un'epoca in cui l’aumento del traffico mette a rischio la vita dei più giovani. Riflessione necess

Terribile incidente quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 giugno, con un violento frontale avvenuto a Vigolo Vattaro sulla strada che conduce verso Trento. Ad impattare un’auto e una moto: ad avere la peggio un 16enne, portato d’urgenza in elisoccorso al Santa Chiara. Il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Frontale auto – moto, grave un ragazzo

