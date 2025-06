Frode nella cessione di un’azienda nel Salento sequestro di 23 milioni

Un maxi sequestro da 23 milioni nel Salento apre un riflettore sul fenomeno delle frodi aziendali che colpisce l'Italia. Le autorità stanno intensificando i controlli nel settore edilizio, dove le irregolarità sembrano proliferare. Questo caso evidenzia quanto sia cruciale la trasparenza nelle transazioni commerciali. Rimanete aggiornati: il mondo degli affari è in continua evoluzione e le truffe possono colpire anche le imprese più solide.

LECCE (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno sequestrato disponibilità finanziarie ed un complesso residenziale e commerciale per un valore complessivo di oltre 2.300.000 euro, nei confronti di una società di capitali, con sede a Casarano, e di due persone fisiche operanti nel settore edilizio. L’indagine svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce ha portato alla luce un sistema di frode realizzato con il coinvolgimento di due società riconducibili ad un unico nucleo familiare, di cui una fortemente indebitata verso l’erario, destinata alla liquidazione, e l’altra costituita con l’intento di proseguire l’attività imprenditoriale dopo aver acquisito l’attivo patrimoniale della prima. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

