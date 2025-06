Frecciarossa Milano-Centola | Al via i collegamenti tra il Nord e il Cilento

Il 20 giugno 2025 segnerà una data cruciale per il turismo e la mobilità italiana: il Frecciarossa arriverà a Centola/Palinuro, unendo il dinamismo del Nord con le bellezze mozzafiato del Cilento. Questo nuovo collegamento non solo faciliterà l'accesso a una delle gemme del Sud, ma rappresenta anche un passo importante nel trend della valorizzazione delle destinazioni meno conosciute, favorendo un turismo sostenibile e integrato. Preparatevi a esplorare!

Dal 20 giugno 2025, la splendida località di CentolaPalinuro, si prepara ad accogliere il Frecciarossa, simbolo di un nuovo e diretto collegamento tra il Nord Italia e il Sud del Paese. Questo significativo passo rappresenta non solo un'opportunità per migliorare l'accessibilità alla regione, ma anche una vera e propria occasione per valorizzare le meraviglie di una terra che ha molto da offrire. L'introduzione del servizio Frecciarossa promette di rivoluzionare il modo in cui residenti e turisti possono spostarsi. Con partenza da Milano Centrale alle ore 07:15 e arrivo a Centola – San Severino alle 14:12